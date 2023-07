Mehrere Brände in Herleshausen

Gleich zwei Brände in Herleshausen (Werra-Meißner) haben am Samstagnachmittag die Feuerwehr auf Trab gehalten.

Nach Angaben der Polizei von Sonntag geriet zunächst bei Erntearbeiten ein Feld in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Später wurde ein Feuer an mehreren umgestürzten Bäumen an einem Waldweg gemeldet. In diesem Fall wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.