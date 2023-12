Bei einem Unfall in einem holzverarbeitenden Betrieb in Merenberg (Limburg-Weilburg) hat sich ein 60-Jähriger an der Hand verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag meldete, gab es am Samstag eine Störung am Förderband einer Sägemaschine. Der Mann wollte sie beheben und verletzte sich dabei. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.