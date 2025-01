Messerangriff in Frankfurter Linienbus

In einem Frankfurter Linienbus ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mann attackiert und verletzt worden.

Veröffentlicht am 08.01.25 um 17:29 Uhr

Der 38-Jährige war in Heddernheim mit zwei 17- und 20-Jährigen in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Jüngere zog ein Messer und stach in Richtung des Mannes. Dann hielt der 20-Jährige das Opfer fest, und der Jüngere schlug zu. Der Mann konnte flüchten, die Angreifer wurden vorübergehend festgenommen.