Millionenschaden bei Brand in Obertshausen

Bei einem Brand in einer Firma in Obertshausen (Offenbach) ist am Freitagmorgen ein Millionenschaden entstanden.

Veröffentlicht am 14.02.25 um 11:02 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Mitarbeiter hatten gegen fünf Uhr Feuer in einer Produktionshalle gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, Schaden am Gebäude entstand demnach nicht. Der Schaden bei mehr als einer Million Euro.