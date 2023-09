Brennender Holzsilo in Lauterbach-Wallenrod

Brennender Holzsilo in Lauterbach-Wallenrod Bild © Medienkontor Fulda

Millionenschaden bei Silobrand in Lauterbach

Beim Brand zweier Silos in einem Holzwerk in Lauterbach-Wallenrod (Vogelsberg) ist am Dienstag ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden.

Zwei Arbeiter wurden bei einer Verpuffung leicht verletzt. Zuerst habe ein Silo gebrannt, das Feuer habe dann auf einen zweiten übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.