Millionenschaden nach Brand in Modautal

Nach dem Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle am Sonntag in Modautal (Darmstadt-Dieburg) gehen die Ermittler von einem Millionenschaden aus.

Die Brandursache sei noch nicht ermittelt, so die Polizei am Mittwoch. Zeugen werden gebeten sich zu melden. In der Halle waren Heu und Geräte gelagert.