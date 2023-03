Ein heftiges Unwetter hat in Mittelhessen Dächer abgedeckt, Holzlatten herausgerissen und Bäume umgeknickt. War es ein Tornado? Der Deutsche Wetterdienst hält das für plausibel.

Das Trümmerfeld beginnt direkt am Haus von Kurt Schreiber im Fernwalder Ortsteil Annerod (Gießen). Überall liegen Schutt und Blech, zwei Holzpfähle stecken wie Speere im Boden. Dachbalken der benachbarten Lagerhalle haben ein Loch in die Hecke gerissen.

Kurz bevor das Unwetter am Sonntagnachmittag losging, sei er noch mit den Hunden draußen gewesen, sagt Schreiber. Dann habe es plötzlich einen "unfassbaren Windschlag" gegeben. Im Garten sei ein Strandkorb 15 Meter weit geschleudert worden.

Der mutmaßliche Tornado knickte Bäume um und verteilte Teile von Dächern im Feld ab Bild © Alexander Gottschalk

Kurz darauf habe er das Ausmaß der Verwüstung um sein Haus herum und auf dem dahinterliegenden Feld festgestellt: Dächer abgedeckt, Bäume abgeknickt, Holzlatten aufs Feld geschleudert - zum Teil wie Spieße in den Boden gerammt.

Draußen habe er außerdem noch klitschnasse Menschen aus dem Feld kommen sehen. "Eine Frau, die hier unter dem Vordach Schutz gesucht hat, hat uns geschildert, dass die Windböe so stark war, dass es ihren Kinderwagen samt Kind umgehauen hat - da ist Gott sei Dank nichts passiert", erzählt er.

Feuerwehrmann Sascha Manke war am Sonntag als Zugführer in Annerod im Einsatz. Er berichtet: Das Unwetter sei einmal quer durch den Ort gewirbelt und habe auf mehr als 500 Metern Schäden hinterlassen: Mindestens 14 Häuser sind betroffen, verletzt wurde aber niemand.

DWD hält Tornado für "plausibel"

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält es für plausibel, dass am Sonntag ein Tornado durch Teile Mittelhessens gefegt ist. Gleichwohl: Abgedeckte Dächer und Verwüstungen in der Natur, so etwas könne nicht nur ein Tornado, sondern auch ein "gradliniges Windereignis" verursachen, erklärt der DWD-Tornadobeauftragter Andreas Friedrich. "Wir sprechen dann von Gewitterfallböen oder Downbursts – die treten viel häufiger auf und können auch solche Schäden verursachen."

Und doch spreche einiges für einen Tornado. Denn dem DWD wurde auch aus dem 17 Kilometer entfernten Wetzlar-Garbenheim ein heftiges Unwetter mit charakteristischen Merkmalen gemeldet.

Tornados sehr selten in Deutschland - aber möglich

Ein Anwohner habe gegenüber dem DWD ein "saugendes Geräusch an den Fenstern" beschrieben, Bäume hätten sich ruckartig von einer Richtung in die andere bewegt, Möbel und Töpfe seien durch die Gegend geflogen, sagt Friedrich.

"Es ist durchaus plausibel, dass diese Gewitterzelle in Wetzlar als Tornado Bodenkontakt hatte und dann weiter nach Annerod bei Gießen gezogen ist", so der Tornadoexperte. "Er wird aber wahrscheinlich nicht durchgängig Bodenkontakt gehabt haben."

Feuerwehrmann Sascha Manke war an Sonntagnachmittag im Einsatz Bild © Alexander Gottschalk

Tornados sind in Deutschland äußerst selten, kommen aber durchaus vor. Zwischen 20 und 80 Tornados registriert der DWD jedes Jahr. Auch in Hessen gab es in den vergangenen Jahren bereits Meldungen und zum Teil schwere Schäden nach Tornados, etwa als 2010 ebenfalls in Mittelhessen ein Tornado durch den Grünberger Ortsteil Reinhardshain (Gießen) fegte und dort 84 der rund 200 Häuser beschädigte - ein Millionenschaden.

hr-Meteorologe: Frage lässt sich nicht immer aufklären

Meteorologe Tim Staeger aus der hr-Wetterredaktion erklärt: Ob es sich um einen Tornado gehandelt habe, könne man nicht immer eindeutig klären, es gebe in Deutschland eine gewisse Dunkelziffer.

Staeger erklärt: Charakteristisch für Tornados sei immer eine rüsselförmige Trichterwolke, die aus einer Gewitterwolke von oben nach unten rauswächst. "Sobald sie den Boden berührt, gilt es als Tornado."

Hinzu komme eine Windstärke, die noch deutlich stärker sei als ein Orkan, von dem man ab 120 km/h spricht. "Tornados können hierzulande über 250 km/h Windstärke haben – in den USA sogar noch mehr."

"Wetterlage wäre durchaus geeignet gewesen"

Staeger meint: Die Wetterlage der letzten Tage mit zum Teil kräftigen Gewittern, Schauern und Graupel wäre dafür durchaus geeignet gewesen, auch der derzeitige Zustand der Atmosphäre mit viel "höhenkalter Luft" hätte die Entstehung von Tornados begünstigen können.

"In manchen Fällen lassen sich Indizien dafür im Nachhinein am Radar-Bild ablesen, etwa wenn dort ein starkes Gewitter eine Sichelform aufweist." Das sei aber nicht immer der Fall.

"Hinzu kommt dann häufig ein Schadbild, das auf eine Rotation oder das kurzzeitige Einwirken von extrem großen Kräften hindeutet, etwa dass Bäume in verschieden Richtungen abgeknickt sind oder Holzsplitter verteilt sind". Doch am eindeutigsten belegen könne man einen Tornado nur durch Augenzeugenberichte oder Videomaterial.

Aufräumarbeiten in Annerod

In Annerod laufen inzwischen die Aufräumarbeiten. Auf den ersten Dächern sind schon Handwerker zu sehen. Wie hoch die Schäden insgesamt sind, lässt sich laut Feuerwehr noch nicht absehen. Ein Hauseigentümer spricht von mindestens 10.000 Euro. Er hat sein ganzes Dach verloren.

Der Feldweg am Haus von Kurt Schreiber ist bis auf Weiteres gesperrt. Hier ist der mutmaßliche Tornado ins freie Feld entwichen. Schreiber selbst ist bis auf die kaputte Hecke und einen zerstörten Strandkorb noch glimpflich davongekommen.