Ein junger Mann hat in Kelsterbach offenbar einen Brandanschlag auf eine Firma verübt. Er zündete zwei Kanister an und floh dann mit seinem Begleiter. Die Polizei stellte die beiden allerdings kurze Zeit später bei ihrer Flucht auf der A3.

Am Montagmorgen gegen 8.10 Uhr hat ein Mann zwei mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Kanister am Tor eines Firmengeländes in Kelsterbach (Groß-Gerau) entzündet. Das teilte die Polizei mit. Demnach ging einer der Kanister in Flammen auf.

Mitarbeiter der Logistikfirma waren zu der Zeit bereits vor Ort und konnten mithilfe von Feuerlöschern den Brand bekämpfen. Sie alarmierten auch die Polizei. Verletzt wurde dabei niemand, und es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Motive der Tat noch unklar

Der Täter floh mit seinem Begleiter in einem Auto. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Sie konnte das Auto etwa eineinhalb Stunden nach der Tat auf der A3 bei Neuwied (Rheinland-Pfalz) stoppen. Die beiden jungen Männer wurden festgenommen.

Zur genauen Untersuchung der Kanister wurden Experten des Hessischen Landeskriminalamtes hinzugezogen. Warum die beiden Männer die Tat begingen, ist noch unklar und soll ermittelt werden. Auch das genaue Alter und den Wohnort nannte die Polizei zunächst nicht.