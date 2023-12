Mitbewohner erschlagen - fünf Jahre Haft in Frankfurt

Weil er einen Mitbewohner in einer Zeltunterkunft mit einer Eisenstange erschlagen hat, ist ein 45-Jähriger am Freitag zu fünf Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden.

Täter und Opfer gerieten im März vergangenen Jahres in der Unterkunft bei Frankfurt in einen Streit. Nach mehreren Monaten Prozessdauer am Landgericht Frankfurt stellte die Schwurkammer unter anderem eine Persönlichkeitsstörung bei dem Verurteilten fest. Das führte zu einer verminderten Schuldfähigkeit. Die Verteidigung legte bereits Revision gegen das Urteil ein.