Morddrohung im Namen eines Erotikportals in Kassel

Einem Mann aus Kassel ist mit Auftragsmördern und einem Schusswaffen-Video gedroht worden - angeblich im Namen eines Erotikportals.

Der Absender gab sich Mitte Februar als Verantwortlicher eines in Deutschland ansässigen Portals aus und forderte 1.800 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte behauptete demnach, der Kasseler habe Prostituierte erst gebucht und dann abgesagt.

Der Mann ist nicht allein: In Nordhessen meldeten in den vergangenen Monaten gut ein halbes Dutzend Betroffene genau solche Nachrichten bei der Polizei. Es handele sich dabei um eine sogenannte "Sextortion"-Masche, also um sexuelle Erpressung, so die Polizei.