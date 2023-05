Auf der B44 bei Gernsheim (Groß-Gerau) ist am Samstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 64-Jährige war mit seiner Maschine samt Beiwagen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei stieß er mit dem Auto einer 72-Jährigen zusammen. Das Motorrad fing Feuer. Die Frau wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Den Schaden gab die Polizei mit rund 10.000 Euro an.