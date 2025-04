Motorradfahrer in Ludwigsau schwer verletzt

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Ludwigsau (Bad Hersfeld) schwer verletzt worden. am Freitag bei einem Unfall auf der Landesstraße 3336 schwer verletzt worden. Nach Polizeian- gaben vom Samstag war der Mann aus noch nicht geklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen und gestürzt.

Der Unfall passierte am Freitag auf der Landesstraße 3336. Nach Polizeiangaben vom Samstag war der Mann aus noch nicht geklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gestürzt. Mit schweren Verletzungen kam der 22-Jährige mit dem Rettungswagen in eine Klinik.