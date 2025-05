Mülltonne brennt - ein Verletzter in Frankfurt

Nach dem Brand einer Mülltonne im Frankfurter Stadtteil Nied ist eine Person ins Krankenhaus gekommen.

Veröffentlicht am 02.05.25 um 11:01 Uhr

Die Mülltonne eines Supermarktes war am Freitagmorgen in Brand geraten. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Kurz zuvor hatte ein Müllhaufen in der gleichen Straße gebrannt.