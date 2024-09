Mülltonnenbrand greift in Bad Hersfeld auf Haus über

Mülltonnen an einem Einfamilienhaus in Bad Hersfeld haben in der Nacht zum Samstag Feuer gefangen.

Dabei wurden nach Polizeiangaben die Außenfassade, Teile des Dachstuhls und ein Schuppen mit Motorrad darin beschädigt. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.