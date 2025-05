Mutmaßliche rechte Terrorzelle zerschlagen - Festnahme in Hessen

Die Bundesanwaltschaft hat mutmaßliche Mitglieder einer rechten Terrorzelle festnehmen lassen. Es gab fünf Festnahmen - unter anderem im Lahn-Dill-Kreis. Die teils noch Minderjährigen sollen Anschläge auf Geflüchtete und politisch Andersdenkende geplant haben.

Die Justiz hat nach Angaben der Bundesanwaltschaft und des Justizministeriums eine mutmaßliche rechtsextreme Terrorzelle zerschlagen . Bei einer Polizeiaktion am frühen Mittwochmorgen wurden in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg fünf Verdächtige festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Außerdem wurden 13 Objekte in Sachsen und Thüringen durchsucht.

Verdächtiger aus Hessen noch minderjährig

In Hessen sei der Einsatz im Lahn-Dill-Kreis gewesen, wie die Karlsruher Behörde erklärte. Die teils noch minderjährigen mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe sollen Anschläge auf Geflüchtete und politisch Andersdenkende geplant haben. Unter den Vorwürfen nennt die Bundesanwaltschaft auch versuchten Mord, Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem in Hessen festgenommenen Tatverdächtigen um den minderjährigen Ben-Maxim H. aus dem Gebiet um Haiger. Er soll für den Anführer der Terrorgruppe eine Rede geschrieben haben, um zu weiteren Anschlägen aufzurufen.

Vereinigung "Letzte Verteidigungswelle"

Die festgenommenen Personen gehören der Bundesanwaltschaft zufolge zu einer rechtsextremen Vereinigung, die spätestens Mitte April 2024 unter dem Namen "Letzte Verteidigungswelle (L.V.W)" gegründet wurde. Einer der Festgenommenen sei zwar nicht Mitglied, aber mutmaßlicher Unterstützer der Gruppe gewesen. Zu den führenden Mitglieder der Vereinigung gehörten demnach Benjamin H., Lenny M. und Jason R. Die Mitglieder der Vereinigung verstünden sich als letzte Instanz zur Verteidigung der "Deutschen Nation".

Alle fünf Festgenommenen sollen bei Gründung der Terrorgruppe noch minderjährig gewesen sein, sagte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). Das sei "besonders erschütternd". Laut Bundesanwaltschaft wollten sie durch Gewalttaten einen Zusammenbruch des demokratischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland herbeiführen.

Brand- und Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime

Zu solchen Taten zählen laut Bundesanwaltschaft insbesondere Brand- und Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime sowie Einrichtungen des politisch linken Spektrums. Dabei habe man den Tod von Menschen in Kauf genommen.

Zur Umsetzung ihrer Ziele hätten zwei der Tatverdächtigen, Lenny M. und Jerome M., im Oktober 2024 mit Brandbeschleuniger ein Feuer in einem Kulturhaus in Altdöbern (Brandenburg) gelegt. Der Gebäudekomplex war von mehreren Personen bewohnt, die lediglich durch Zufall nicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500.000 Euro.

Kugelbomben besorgt

Im Januar 2025 hätten zwei weitere Mitglieder in Schmölln (Thüringen) versucht, ein Fenster einzuschlagen und aus einer Feuerwerksbatterie entzündete Pyrotechnik in das Innere des Gebäudes zu schießen. Ein Feuer brach jedoch nicht aus. Während der Tat sprühten die beiden Beschuldigten mehrere Hakenkreuze an die Unterkunft, sowie die Schriftzüge "Ausländer raus", "Deutschland den Deutschen" und "NS-Gebiet".

Zur gleichen Zeit soll ein Brandanschlag auf eine bewohnte Asylbewerberunterkunft in Senftenberg geplant worden sein. Hierzu hätten Mitglieder der Vereinigung in Tschechien zwei Kugelbomben besorgt. Zur Tat selbst kam es wegen der Festnahme der Tatverdächtigen nicht.