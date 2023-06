Mutmaßlicher Feuerteufel in Hanau gefasst

In einem leerstehenden Gebäude im Hanauer Stadtteil Großauheim hat es am Donnerstagabend gebrannt, zum sechsten Mal in gut zwei Wochen.

Wie die Polizei am Freitag bestätigte, wurde ein Verdächtiger gefasst. Der 29-Jährige könnte für die Brände verantwortlich sein. Weitere Details sind noch unbekannt.