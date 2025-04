Mutter von Auto in Frankfurt angefahren

Eine 38-Jährige ist bei einem Unfall in Frankfurt am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 09.04.25 um 15:01 Uhr

Sie befand sich mit ihren drei Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren an einer U-Bahnhaltestelle, als sie trotz roter Ampel über die Straße eilte, um einen zurückgelassenen Gegenstand zu holen. Ein Auto erfasste sie, wie die Polizei am Mittwoch meldete. Sie kam in eine Klinik. Die Kinder wurden vom Vater abgeholt.