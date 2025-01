Nach Automatensprengung mutmaßliche Täter gefasst - auch Taten in Hessen

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Berlin hat die Polizei zwei verdächtige Männer gefasst, die in Berlin und anderen Bundesländern zugeschlagen haben sollen.

Veröffentlicht am 24.01.25 um 18:07 Uhr

Ein 30-Jähriger und ein 37-Jähriger seien am Freitagvormittag im Berliner Bezirk Lichtenberg mit Haftbefehlen festgenommen worden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.

"Die beiden stehen im Verdacht, mit weiteren Tatverdächtigen an Geldautomaten-Sprengungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen beteiligt gewesen zu sein", hieß es weiter. Mehrere Wohnungen oder andere Räume in Berlin wurden durchsucht.