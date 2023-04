Sie hatte in Gelnhausen das Hofgut Kaltenborn in Brand gesteckt, die Bewohner konnten sich nur durch Glück retten. Dafür muss eine ehemalige Reitlehrerin nun für mehrere Jahre ins Gefängnis.

Eine 56 Jahre alte Frau ist wegen Mordversuchs und schwerer Brandstiftung vom Landgericht Hanau zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass die ehemalige Reitlehrerin im August nachts das historische Hofgut Kaltenborn in Gelnhausen (Main-Kinzig), in Brand gesteckt hat, in dem sie seit Jahren zur Miete wohnte. Dabei habe sie den Tod von drei Bewohnern "billigend in Kauf genommen".

Bewohner überlebten dank bellender Hunde

Das Gericht blieb in dem am Montag verkündeten Urteil hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück, die eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und zehn Monaten verlangt hatte. Die Verteidigung hatte sich für eine Freiheitsstrafe "im Ermessen des Gerichts" ausgesprochen.

Die Nachbarn der Angeklagten hatten den Brand überlebt, weil sie von ihren Hunden rechtzeitig gewarnt wurden und ins Freie fliehen konnten. Das laut Gericht "liebevoll restaurierte" und unter Denkmalschutz stehende Hofgut Kaltenborn aus dem 17. Jahrhundert wurde bei dem Brand völlig zerstört. Der Schaden wird auf etwa 2,6 Millionen Euro geschätzt.

Psychische Probleme in Alkohol ertränkt

In seiner ausführlichen Urteilsbegründung nannte der Vorsitzende Richter die ehemalige Reitlehrerin eine "unverbesserliche Weltverbesserin", deren psychische Probleme nicht ausreichend behandelt worden seien.

Stattdessen habe die Frau Hilfe bei Alkohol gesucht. In der Tatnacht war sie mit einem laut Gutachten ermittelten Alkoholwert von 1,9 Promille nach Ansicht des Gerichts eingeschränkt steuerungsfähig.

Schwer depressive Phase mündete in Brandstiftung

Die Frau sei immer wieder an der Welt und ihren eigenen Widersprüchen gescheitert, erklärte der Richter. In ihrer verwahrlosten und vermüllten Wohnung habe sie in einer schwer depressiven Phase ihres Lebens mit der Brandstiftung einen Schlussstrich ziehen und sich in der Schweiz möglicherweise das Leben nehmen wollen. Die Frau war wenige Tage nach dem Brand in der Schweiz festgenommen worden.

Als strafmildernd wertete das Gericht, dass die 56-Jährige die Tat teilweise eingeräumt hat und ohne Vorstrafen ist. Eine Wiederholungsgefahr sah das Gericht nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.



Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.



Um die Anonymität der Anrufer zu wahren, ist die Übermittlung der Rufnummer gesperrt und wird somit in keinem Display der Telefonseelsorge angezeigt. Anrufe bei der Telefonseelsorge werden auch im Einzelverbindungsnachweis nicht aufgeführt.



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten - beispielsweise Selbsthilfegruppen - finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de Ende der weiteren Informationen

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars