Nach Haft in der Türkei: Patrick K. zurück in Deutschland

Nach mehr als sechs Jahren Haft in der Türkei ist der aus Gießen stammende Patrick K. zurück in Deutschland.

Der 35-Jährige wurde am Mitwochabend von seiner Familie am Frankfurter Flughafen empfangen. Der damals 29-Jährige war im März 2018 im Grenzgebiet zu Syrien in einer militärischen Sperrzone festgenommen worden.