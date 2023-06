Durch drei Bundesländer hat die Polizei einen unter Drogen stehenden Autofahrer verfolgt. Der 50-Jährige hatte sich auf der Raststätte Medenbach an der A3 einer Kontrolle entzogen - und war davongerast.

In der Nacht zum Samstag soll der unter Drogen stehende Mann auf der A3 mit seinem Auto in Schlangenlinien gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten entdeckten das Auto später an der Raststätte Medenbach in Wiesbaden. Der 50-Jährige habe im Wagen anscheinend geschlafen und sei von den Polizisten geweckt worden.

Der Mann unterzog sich demnach freiwillig einem Atemalkoholtest, der negativ ausgefallen sei. Ein Drogentest sei hingegen positiv gewesen. Als ihm die Beamten das Ergebnis mitteilten, sei der Mann ins Auto gesprungen und auf die A3 gerast. Ein Polizist erlitt demnach leichte Verletzungen, als er versuchte, den Mann anzuhalten.

Rote Ampeln ignoriert, Streifenwagen gerammt

Während der Fahrt habe der 50-Jährige Gegenstände aus dem Auto geworfen, wodurch ein Streifenwagen beschädigt worden sei, hieß es weiter.

Laut Polizei überquerte der Autofahrer die Grenze nach Bayern und fuhr bei Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) auf eine Bundesstraße ab. Dort ignorierte er mehrere rote Ampeln. Zudem rammte er ein voraus fahrendes Polizeiauto und machte dann wieder kehrt.

Mehr als 30 Streifenwagen im Einsatz

Zurück auf der A3 raste der Autofahrer bei Köln durch eine Baustelle und fuhr vier Warnbarken um. Während der Verfolgungsjagd seien Geschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometer pro Stunde erreicht worden. Inzwischen hatten die Beamten mehr als 30 Streifenwagen aus den beteiligten Bundesländern alarmiert. Sie blockierten die angrenzenden Ausfahrten und verfolgten ihn schließlich auch mit einem Hubschrauber.

Als der Mann Rheinland-Pfalz erreichte, sei er von der Autobahn abgefahren und habe an einer Raststätte gehalten. Weil er sich dort einer Festnahme widersetzte, sei er leicht verletzt worden. Die Polizei fand nach eigenen Angaben eine kleine Menge Drogen in seinem Auto. Der Wagen und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt.