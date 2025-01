Nach Silvester Sprengungen von Zigarettenautomaten haben Konjunktur

Vier Fälle in neun Tagen: Mehrere Automaten mit Zigarettenschachteln und Bargeld sind in den ersten Tagen nach dem Jahreswechsel gewaltsam geöffnet worden. Die Täter nutzten vor allem Silvester-Böller zur Sprengung.

In Maintal wurden in diesem Jahr bereits zwei Automaten miz Zigaretten gesprengt - zuletzt in der Nacht zum Donnerstag.

In Maintal wurden in diesem Jahr bereits zwei Automaten miz Zigaretten gesprengt - zuletzt in der Nacht zum Donnerstag.

Gleich vier Mal sind in den ersten Tagen nach dem Jahreswechsel in Hessen Zigarettenautomaten gesprengt worden. Dazu nutzten die Täter Böller und andere "Feuerwerkskörper", wie die verschiedenen Polizeistationen mitteilten. Diese hätten sie vermutlich noch von Silvester übrig, erklärte ein Sprecher. Grundsätzliche passiere dies das ganze Jahr über, um Silvester häuften sich diese Taten aber.

In Maintal wurden am Mittwochabend Überreste eines Knallers am aufgesprengten Zigarettenautomaten gefunden. Drei junge Männer, etwa 20 Jahre alt, hatten einen Böller in den Ausgabeschacht des Automaten gelegt, ihn angezündet und so den Zigarettenautomaten aufgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei schilderte.

Zwei Sprengungen in Maintal seit Silvester

Einem Zeugen zufolge stiegen die mutmaßlichen Täter mit den erbeuteten Zigarettenschachteln in einen Linienbus an der Haltestellte Westendstraße. Beamte hielten den Bus kurz darauf an, doch die Männer waren bereits ausgestiegen. Rund 3.000 Euro Schaden sind laut Polizei an dem Automaten entstanden.

Bereits an Neujahr hatten drei Unbekannte einen Automaten in der Gegend in Maintal gesprengt. Der Polizei zufolge hatte auch hier ein Trio gegen 17.45 Uhr einen "Knallkörper" in das Ausgabefach gelegt, angezündet und so mehrere Packungen Zigaretten erbeutet. Sie rannten damit davon. Der entstandene Schaden lag bei rund 10.000 Euro.

Ähnliches passierte auch im Vorjahr: In derselben Straße wie bei der Automatensprengung von Donnerstagabend war ein Zigarettenautomat nach dem Jahreswechsel 2023/24 zerstört worden.

Auch in Wiesbaden und Darmstadt passiert

Auch an anderen Orten im Rhein-Main-Gebiet wurden Zigarettenautomaten geplündert: In Darmstadt brachen laut Polizei drei Jugendliche am Montagabend einen Zigarettenautomaten mit Feuerwerkskörpern auf. So gelangten sie demnach an Bargeld und Zigarettenschachteln, die sie in mitgebrachten Tüten davongetrugen.

In Wiesbaden ergaunerten zwei Männer mehrere hundert Euro und Zigaretten bei einer Automatensprengung. Die Polizei nahm einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen fest, sein Komplize konnte flüchten.