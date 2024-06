Nach Überfall in Oberbayern - Räuber sitzen in Frankfurt in U-Haft

Zwei Räuber, die einen Senior in dessen Wohnung in Oberbayern über Stunden gefesselt, bedroht und beraubt haben sollen, sitzen in U-Haft.

Die beiden 22 und 31 Jahre alten Verdächtigen seien in Frankfurt festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Überfall hatte am 21. Juni in Prien am Chiemsee stattgefunden.