Ermittlungen wegen versuchter Tötung nach Verfolgungsfahrt in Kassel

Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Kassel wird gegen einen 51-Jährigen wegen versuchter Tötung ermittelt. Erst Schüsse auf den Wagen konnten den Mann stoppen.

Der Mann sei nach bisherigen Ermittlungen dringend verdächtig, bei seiner Flucht mit dem Auto auf Polizisten zugefahren zu sein, teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Montag mit. Die Beamten hätten nur durch einen Sprung zur Seite verhindern können, von dem Fahrzeug erfasst zu werden.

Gegen den 51-Jährigen wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Vor der Verfolgung hatte der Mann am Sonntagmorgen zwei Frauen in Schauenburg-Elgershausen (Kassel) mit einem Messer bedroht. Laut Mitteilung der Polizei war der mutmaßliche Täter bereits mit seinem Auto geflohen, als ein Streifenwagen gegen 10.30 Uhr bei den Frauen eintraf. Beide seien unverletzt geblieben.

Schüsse auf Fluchtauto

Die Polizei leitete eine Fahndung mit "zahlreichen Streifen" ein und konnte den 51 Jahre alten Verdächtigen kurz darauf in Kassel-Bad Wilhelmshöhe unweit des Mundus-Seniorenheims anhalten.

Der Fahrer habe sich daraufhin allerdings in seinem Auto eingeschlossen und plötzlich Gas gegeben. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Autos auf, das "waghalsig und rücksichtslos" über eine rote Ampel auf das Gelände der Orthopädischen Klinik gefahren sei.

Der flüchtende Fahrer soll versucht haben, das Polizeiauto dort abzuhängen. Der Weg habe sich aber als Sackgasse entpuppt. An der Klinik sei der Wagen gegen einen Streifenwagen gefahren und plötzlich über eine Grünfläche auf zwei Polizisten zugesteuert, die an der Fahndung beteiligt waren.

Verdächtiger mit Pfefferspray verletzt

Die Beamten schossen laut Polizei daraufhin mehrfach auf das Fahrzeug, bis der Fahrer hielt. Bei seiner Festnahme verletzten die Beamten den 51-Jährigen mit Pfefferspray den Angaben zufolge leicht am Auge. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber nach kurzer Behandlung ohne weitere Verletzungen in Gewahrsam genommen werden.

Auch zwei Polizisten seien bei der Festnahme leicht verletzt worden. In dem Fluchtauto fanden die Beamten das offenbar zuvor verwendete Messer. Das Gelände der Klinik wurde zwischenzeitlich von der Polizei gesperrt.

In Polizeigewahrsam

Der Tatverdächtige befindet sich weiter im Polizeigewahrsam, teilten die Ermittler am Montag mit. Derzeit werde geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt wird.

Der Mann müsse sich wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen zweifacher Bedrohung verantworten.

