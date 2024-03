Nach einer Razzia im Frankfurter Bahnhofsviertel und in der Innenstadt hat die Polizei 42 Strafanzeigen gestellt.

Sieben Menschen seien festgenommen worden, wie das Polizeipräsidium am Freitag mitteilte. Rund 200 Polizisten seien am Donnerstag bis in den Abend hinein im Einsatz gewesen. Sie kontrollierten den Angaben zufolge 335 Männer und Frauen sowie 65 Fahrzeuge. Neben den Strafanzeigen seien 39 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Es war die dritte Razzia mit einem Großaufgebot der Polizei binnen weniger Tage im Bahnhofsviertel.