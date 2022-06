Vogelsbergkreis: Zu wenig Wasser in Bächen und Seen

Der Vogelsbergkreis warnt vor einer drohenden Wasserknappheit. Weil es an Niederschlag fehlt, darf ab Montag aus Flüssen, Bächen und Seen im Kreisgebiet kein Wasser mehr entnommen werden.

Der Vogelsbergkreis verbietet ab Montag die Wasserentnahme aus Bächen, Flüssen und Seen. Wie der Kreis am Wochenende mitteilte, habe die bisherige Niederschlagsmenge nicht ausgereicht, "sodass wir derzeit niedrige Wasserstände in unseren Gewässern haben". Eine Änderung der Situation sei im Moment nicht in Sicht, wie der Erste Kreisbeigeordnete Jens Mischak (CDU) betonte.

Besonders die Oberläufe der Bäche führen demnach zu wenig Wasser. Damit steige die Gefahr, dass das natürliche Gleichgewicht gestört werde und die Tier- und Pflanzenwelt geschädigt werde. Mit dem Verbot soll das verhindert werden. Verstöße können teuer zu stehen kommen und bis zu 100.000 Euro kosten.

Trinkwasserknappheit in Königstein

Auch an anderen Orten Hessens ist Wassermangel ein Thema. Die Stadt Königstein (Hochtaunus) hatte vor einem Monat offiziell die Trinkwasserknappheit ausgerufen und unter anderem untersagt, Wege und Grünflächen über 200 Quadratmeter mit Trinkwasser zu bewässern.

