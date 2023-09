Bei dem Versuch einer Geldautomaten-Sprengung sind zwei Männer in Offenbach durch eine Nebelanlage in die Flucht geschlagen worden.

Die beiden dunkel gekleideten Täter hätten sich in der Nacht an dem Geldautomaten im Vorraum einer Bank zu schaffen gemacht, sagte ein Sprecher der Polizei Offenbach am frühen Freitagmorgen. Dabei seien die Männer jedoch von dem zuständigen Sicherheitsdienst über eine Kamera beobachtet worden, welcher dann die Nebelanlage ausgelöst habe. Die Täter seien daraufhin geflüchtet. An dem Geldautomaten sei ein Schaden entstanden. Die weiteren Hintergründe blieben zunächst unklar.