Neue Initiative unterstützt Sozialprojekte im Frankfurter Bahnhofsviertel

Eine neue Initiative aus Unternehmen und Institutionen will Projekte im Bahnhofsviertel Frankfurt unterstützen.

Veröffentlicht am 17.10.24 um 13:58 Uhr

Ziel sei es, "im konstruktiven Dialog mit der Stadt einen positiven Beitrag für das Viertel zu leisten und ausgewählte soziale Projekte zu unterstützen", erklärten die Unternehmen am Donnerstag. Teilnehmer sind laut Stadt unter anderem die Deutsche Bundesbank, Bank of America, Deutsche Bank, Merz Pharma und Nestle Deutschland. In einem ersten Schritt sollen vier Einrichtungen im Viertel mit jeweils rund 100.000 Euro unterstützt werden.