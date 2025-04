Hohe Zölle und ein neuer Sicherheitskurs: US-Präsident Trump stellt die Partnerschaft mit Europa auf die Probe. Der Wahl-Frankfurter und frühere US-General Ben Hodges blickt mit Sorge auf sein Heimatland. Im Interview spricht er über das zerbröckelnde Vertrauen – und den Glauben an die deutsch-amerikanische Partnerschaft.

Die transatlantischen Beziehungen stehen zunehmend unter Druck. Die neue US-Regierung setzt auf Konfrontation - politisch wie wirtschaftlich. Am Mittwoch verkündete Präsident Donald Trump neue weitreichende Zollmaßnahmen . Auf Importe aus der EU sollen künftig Zölle in Höhe von 20 Prozent erhoben werden. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) kritisierte am Donnerstag die Maßnahmen als eine "Belastungsorgie für die Wirtschaft". Europa und Deutschland müssten nun "eine Antwort der Souveränität" geben.

Auch sicherheitspolitisch setzen die USA neue Prioritäten. Besonders deutlich wurde das beim Eklat im Oval Office, als Trump und Vizepräsident J.D. Vance den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in einem lautstarken Schlagabtausch der Undankbarkeit bezichtigten. Für Rhein war daraufhin klar, "dass Europa seine Souveränität schnellstens stärken muss". Rhein regiert ein Bundesland, das traditionell besonders eng mit den USA verbunden ist.

Wie steht es also um das deutsch-amerikanische Verhältnis - und wie geht es weiter? Einer, der beide Seiten gut kennt, ist Ben Hodges. Der frühere Befehlshaber der US Army Europe war bis 2017 in Wiesbaden stationiert. Heute arbeitet er für die Menschenrechtsorganisation Human Rights First – und pendelt zwischen den USA und Europa. Hodges lebt in Frankfurt.

hessenschau.de: Herr Hodges, Sie leben in Hessen. Mit welchem Gefühl blicken Sie zurzeit über den Atlantik auf Ihr Heimatland, die USA?

Ben Hodges: Natürlich mache ich mir Sorgen um den Ruf der USA als verlässlicher Partner – und um die lange amerikanische Tradition, Freunde willkommen zu heißen und mit Verbündeten zusammenzuarbeiten. Das bereitet mir sowohl praktisch als auch emotional große Sorgen. Ich bin entsetzt über die geringe Wertschätzung gegenüber dem, was unsere Verbündeten für die Vereinigten Staaten tun – für unsere Sicherheit – und darüber, wie wenig Verständnis es dafür gibt, warum unsere NATO-Mitgliedschaft so wichtig ist.

Aber ich habe auch das Gefühl, dass unsere berühmte Gewaltenteilung früher oder später greifen wird – und erste Anzeichen dafür sehe ich schon: Republikaner im Kongress, die Gerichte, konservative Medien, Unternehmer – sie alle beginnen, sich zu wehren. Ich glaube nicht, dass der Schaden unumkehrbar ist. Aber ja – es wird Schaden angerichtet, das lässt sich nicht leugnen.

hessenschau.de Der neue kanadische Premierminister sagt, die alten Beziehungen zwischen seinem Land und den USA gehörten der Vergangenheit an. Ist der Schaden, der im transatlantischen Verhältnis zwischen Europa und den USA angerichtet wurde, vielleicht nicht doch bereits irreparabel?

Hodges: Wir sollten die langfristige Perspektive im Blick behalten. Ich selbst habe Anfang der 1980er-Jahre in Westdeutschland gedient – zu einer Zeit, als Hunderttausende gegen die Stationierung der Pershing-II-Raketen demonstrierten. Auch gegen den Irak-Krieg gab es große Proteste in Deutschland, ebenso während der Amtszeit Obamas gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP.

Wir haben bereits eine Trump-Regierung hinter uns – und ich bin überzeugt, dass eine Beziehung zwischen zwei großen Nationen wie Deutschland und den USA solche Erschütterungen aushalten kann. Kritik, Proteste, auch Schäden – ja. Aber von einem Bruch der Beziehung würde ich nicht sprechen. Es wird Zeit brauchen, um Vertrauen zurückzugewinnen, aber es ist möglich.

Gleichzeitig sollten sich auch die Deutschen fragen, warum in den USA Zweifel an der Partnerschaft aufgekommen sind – etwa wegen der jahrelang unzureichenden Verteidigungsausgaben. Viele Amerikaner fragen sich: Warum investieren wir so viel in die Sicherheit Europas, wenn in Umfragen eine Mehrheit der Deutschen angibt, ihr Land nicht verteidigen zu wollen? Auch das gehört zur Realität.

Was aktuell passiert, ist nicht in den letzten zwei Monaten entstanden. Es ist Teil eines längeren Prozesses. Und trotzdem: Die strategische Partnerschaft bleibt wichtig – auch durch Militärstützpunkte, die Zusammenarbeit der Geheimdienste und die enge wirtschaftliche Verflechtung. Ich wünsche mir, dass Deutschland und die USA bei allem Respekt füreinander auch weiterhin offen für Verbesserungen bleiben – auf allen Ebenen.

Bildergalerie "Es tut mir leid": Was Amerikaner in Hessen über das deutsch-amerikanische Verhältnis sagen Bild 1/4 | Meredith Wicklund lebt in Gießen, hat die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. "Ich blicke mit großer Sorge auf die USA. Oft bin ich einfach nur fassungslos, weil alles so extrem geworden ist. Wenn mich meine deutschen Freunde auf Trump ansprechen, sage ich: 'Es tut mir leid – ich habe ihn nicht gewählt.' Ich bin ehrlich froh, jetzt in Hessen zu leben. Ich habe Sozialwissenschaften studiert und arbeite im Landkreis Gießen in der Gemeinwesenarbeit sowie in der Migrations- und Integrationsberatung der Stadt. Das sind Bereiche, die in den USA derzeit massiv unter Druck stehen.



Was mir trotzdem etwas Hoffnung gibt, sind die Beziehungen zwischen Menschen. Viele in meinem Umfeld reagieren sehr kritisch auf das, was in den USA passiert. Das zeigt mir, dass es noch ein Bewusstsein dafür gibt, dass die aktuelle Entwicklung nicht normal ist." Bild © privat | zur Galerieansicht Bild 2/4 | Jeffrey Myers, Pfarrer, er lebt in Frankfurt. "In den transatlantischen Beziehungen herrschen derzeit Misstrauen, Ärger und Enttäuschung. Doch die gemeinsamen Werte, die John F. Kennedy in den 1960er-Jahren in der Frankfurter Paulskirche beschwor, bleiben bestehen: Respekt, Toleranz, Ehrlichkeit und Zuversicht.



Amerika besteht nicht nur aus Washington und Trump. Es gibt Millionen von Menschen, die anders denken. Wir müssen im Dialog bleiben – bessere Tage werden kommen." Bild © picture alliance / epd-bild | Heike Lyding | zur Galerieansicht Bild 3/4 | Brian Junker-Latocha, arbeitet als IT-Projektmanager in Offenbach "Ich bin sehr froh, in Europa zu leben. 2008 kam ich im Rahmen eines Auslandssemesters nach Deutschland und bin geblieben. In den USA gelten Deutsche oft als philosophisch und als Menschen, die viel klassische Musik hören. Was ich aber an Deutschland besonders schätze, ist der größere politische Grundkonsens – trotz der AfD – den es hier im Vergleich zu den USA gibt.



Ich wünsche mir, dass Europa selbstständiger wird. Vertrauen ist gut – aber Unabhängigkeit ist besser. Nur so kann man den USA auf Augenhöhe begegnen. Das transatlantische Verhältnis wird sich aber wohl erst dann spürbar verbessern, wenn Trump nicht mehr auf der politischen Bühne steht." Bild © privat | zur Galerieansicht Bild 4/4 | Unternehmensberatger Thomas W. Leiser. Viele Jahre engagierte er sich bei den "Republicans Abroad Germany". Er lebt bei Gießen. ""Ich habe selbst noch 2016 Trump gewählt. Doch als ich damals seine unversöhnliche Siegesrede hörte, wurde mir klar, dass das ist nicht mein Weg ist.



In letzter Zeit fällt es mir zunehmend schwer, zu sagen, dass ich Amerikaner bin. Mein Bild von den Vereinigten Staaten hat sich in letzter Zeit eher verschlechtert und ist weniger positiv geworden. Leider ist das so, und ehrlich gesagt schäme ich mich ein bisschen dafür. Wir hatten 80 Jahre lang gute Beziehungen. Und plötzlich entscheidet sich die USA – meiner Meinung nach ohne jeden Grund – dazu, Streit zu suchen. Als Amerikaner in Hessen kann ich nur sagen: Es tut mir leid.



Es wirkt so, als würde der derzeitige Präsident plötzlich denken wie Putin. Er will mehr Territorium, er will sich andere Teile der Welt aneignen und so weiter. Das ist nicht der amerikanische Weg. Trotzdem denke ich nicht, dass das Verhältnis irreparabel geschädigt ist. Mit der Zeit werden besonnenere Stimmen die Oberhand gewinnen. Nach den aktuell geltenden Regeln sind es noch vier Jahre bis zur Wahl. Bild © Andreas Bauer, hr | zur Galerieansicht Ende der Bildergalerie

hessenschau.de: Wie könnte es nun weitergehen? Wie sollte Deutschland auf die neue US-Regierung reagieren?

Hodges: Ich finde, verantwortungsbewusste Menschen sollten nicht auf alles, was aus Washington kommt, so emotional reagieren – und umgekehrt genauso. Es gibt meiner Meinung nach zu viele Europäer, die sich ständig über die USA beklagen, statt sich den Herausforderungen zu stellen, vor denen sie selbst stehen.

Entscheidend ist doch die Frage: Was liegt im langfristigen Interesse aller Beteiligten? Ich denke, Deutschland sollte innerhalb der NATO und der Europäischen Union mit gutem Beispiel vorangehen. Darauf sollte der Fokus liegen. Und: Deutschland sollte nicht auf jede verrückte Aussage aus Washington überreagieren.

Damals herrscshte Aufbruchstimmung im transatlantischen Verhältnis: Am 25. Juni 1963 entwarf John F. Kennedy in der Frankfurter Paulskirche eine "Strategie des Friedens" und wies der Bundesrepublik die Rolle als "Partner für den Frieden" zu.

hessenschau.de: Gibt es etwas, das Sie als Amerikaner in Hessen den Menschen hierzulande gerne mitgeben würden?

Hodges: Gebt eure amerikanischen Freunde nicht auf. Es gibt 330 Millionen Amerikaner, nicht nur einen – und die Beziehung zwischen Deutschland und den USA ist viel mehr als nur zwischen Berlin und Washington. Nach dem Zweiten Weltkrieg trugen 15 Millionen Amerikaner Uniform in Deutschland – das hat unzählige persönliche Beziehungen geschaffen.

Dazu kommen wirtschaftliche Verbindungen, Bildung, Austausch auf vielen Ebenen. Ich glaube, all das ist stärker als das, was wir gerade politisch sehen. Deshalb hoffe ich, dass meine deutschen Nachbarn und Freunde einen langfristigen, offenen Blick auf die USA behalten – und sich nicht von der aktuellen Lage auf nationaler Ebene ein Bild davon machen lassen, wer wir sind oder wie tief unsere Beziehung wirklich geht.

Hessen und die USA – eine besondere transatlantische Verbindung

Hessens Wirtschaft stark vom transatlantischen Handel geprägt Für die hessische Wirtschaft sind die USA ein sehr wichtiger Handelspartner. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Frankfurt exportierte sie im Jahr 2023 Waren im Wert von 9,9 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten. Das waren 12,3 Prozent aller Exporte ins Ausland. Wichtigste Exportgüter waren pharmazeutische Erzeugnisse im Wert von 3,3 Milliarden Euro. Weitere wichtige Exportgüter waren Metalle (1,5 Milliarden Euro), chemische Erzeugnisse (1,2 Milliarden Euro) und Maschinen (1,1 Milliarden Euro). Auf der Importseite bezog Hessen Waren im Wert von 14,7 Milliarden Euro aus den USA, was zu einem negativen Handelsbilanzsaldo führte. Nach Angaben der Hessischen Staatskanzlei haben sich zudem etwa 1.500 US-Unternehmen in Hessen niedergelassen. Krieg und Frieden: Die Militärpräsenz in Hessen Über Jahrzehnte waren Zehntausende US-Soldaten in Hessen stationiert – darunter auch Elvis Presley, der bis heute in Bad Nauheim gefeiert wird. Während des Kalten Krieges galt die Region als möglicher Frontverlauf: Über das sogenannte Fulda Gap wurde ein sowjetischer Vormarsch befürchtet, notfalls hätte man ihn mit taktischen Atomwaffen aus der Nähe von Gießen stoppen wollen. Heute konzentriert sich die US-Präsenz vor allem auf die Clay-Kaserne in Wiesbaden mit knapp 5.000 Soldaten, 12.800 Familienangehörigen und Tausenden zivilen Mitarbeitern. Seit Sommer 2024 befindet sich dort auch das NATO-Kommando zur Koordinierung der Ukraine-Hilfe – ein Signal in Richtung Moskau, aber auch Washington. Ab 2026 sollen zudem US-Marschflugkörper vom Typ Tomahawk in Deutschland stationiert werden. Ob dies noch unter der neuen Regierung unter Trump gilt, bleibt abzuwarten. Eine lange gemeinsame Geschichte Die Verbindung zwischen Hessen und den USA reicht bis in den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775–1783) zurück. Damals stellte Landgraf Friedrich II. von Hessen-Kassel rund 18.000 Soldaten für Großbritannien, das sie gegen die aufständischen Kolonien einsetzte. Der Sold brachte Hessen rund 20 Millionen Taler ein – genug, um die Steuern im Fürstentum zu senken. Etwa 5.000 hessische Soldaten starben während des Unabhängigkeitskriegs, viele andere blieben nach Kriegsende in den USA. Im 18. und 19. Jahrhundert folgten ihnen Zehntausende weitere Hessen – getrieben von Armut und politischer Enttäuschung, besonders nach der Revolution von 1848. Viele ließen sich im Mittleren Westen nieder, etwa in Wisconsin – seit 1976 Partnerregion Hessens. Heute leben dort viele Menschen mit deutschen Wurzeln, sogar ein Ort namens Frankfort erinnert an die Herkunft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Hessen Teil der amerikanischen Besatzungszone. Die USA gründeten das Bundesland mit, führten demokratische Werte ein und prägten den Alltag – mit Kaugummi, Rock ’n’ Roll und politischen "Screenings" für Mandatsträger und Medien. Ein Höhepunkt der Freundschaft: Im Juni 1963 sprach US-Präsident John F. Kennedy vor Tausenden auf dem Frankfurter Römer über Freiheit und Demokratie. Die Mainmetropole – später "Mainhattan" genannt – ist bis heute ein zentraler Knotenpunkt der transatlantischen Verbindung: Allein 2023 flogen rund 3,5 Millionen Menschen von Frankfurt aus in die USA.