Nierenerkrankungen nehmen in Hessen zu

Chronische Nierenerkrankungen nehmen laut der Krankenkasse Barmer zu.

Die Fälle in Hessen seien nach einer Stagnation seit 2017 zwischen 2022 und 2023 wieder kräftiger um sechs Prozent gestiegen, teilte die Barmer in Frankfurt am Mittwoch mit. In Hessen seien 2023 hochgerechnet 186.000 Menschen, also 2,9 Prozent der Bevölkerung betroffen betroffen. Im Jahr 2010 waren es 1,6 Prozent. Tückisch sei, dass Symptome wie Wasseransammlungen, Konzentrationsstörungen oder Abgeschlagenheit nicht unbedingt mit einer gestörten Nierenfunktion in Verbindung gebracht werden.