Polizei sucht nach Gegenständen Notbremsung: Zwei ICE in Südhessen müssen stoppen

Schreckmoment für ICE-Passagiere in gleich zwei Zügen auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim: Nach einem lauten Schlag folgte in beiden Fällen eine Notbremsung.

Ein ICE steht nach Notbremsung im Bahnhof Riedstadt-Goddelau (Groß-Gerau)

Ein ICE ist am Sonntagabend bei Riedstadt (Groß-Gerau) von einem unbekannten Gegenstand getroffen worden. Der Zugführer leitete sofort eine Notbremsung ein. Der Zug wurde nach Polizei-Angaben an der Außenhülle leicht beschädigt. Es ist noch nicht abschließend geklärt, um welchen Gegenstand es sich handelte. Möglicherweise wurde der ICE von einer Warnbake von einer Baustelle an der Bahnstrecke getroffen.

Pfungstadt: Reh läuft in fahrenden ICE

Der zweite Vorfall ereignete sich bei Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg), auch hier wurde ein ICE von einem zunächst unbekannten Gegenstand getroffen. Die Polizei suchte die Strecke lange ab. Die Erkenntnis: Es war ein Reh in den fahrenden Zug gelaufen, wie ein Sprecher sagte.

Den Passagieren passierte bei beiden Zwischenfällen nichts, sie kamen mit dem Schrecken davon.