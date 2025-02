Obdachloser in Alsfeld tot in Graben aufgefunden

In einem Graben in Alsfeld (Vogelsberg) ist am Mittwoch ein 40-Jähriger tot aufgefunden worden.

Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen Obdachlosen. Die genauen Todesumstände müssen noch ermittelt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen bislang nicht vor.