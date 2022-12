Nach einem Brand an einem Metallcontainer am Sonntag in Oberursel (Hochtaunus) hat die Polizei einen 45-Jährigen festgenommen.

Nach Angaben der Polizei vom Montag steht der Mann ohne Wohnsitz im Verdacht, den als Gartenschuppen genutzten Container angezündet zu haben. Alle Gegenstände im Schuppen verbrannten, verletzt wurde niemand. Das mögliche Motiv ist unklar.