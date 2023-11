Tödlicher Verkehrsunfall in Osthessen

Bei einem Unfall auf der B458 ist ein Mann aus dem Kreis Fulda ums Leben gekommen, weitere Menschen wurden verletzt. An dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt.

Der Verkehrsunfall hat sich laut Polizei am Dienstag gegen 6.50 Uhr auf der Bundesstraße 458 zwischen den Auffahrten Petersberg-Böckels (Fulda) und Fulda-Mitte ereignet. Ein 37-jähriger Mann kam dabei ums Leben, vier Menschen wurden verletzt.

An dem Unfall waren vier Fahrzeuge beteiligt, wie die Polizei weiter mitteilte. Mehrere Wagen mussten wegen eines Rückstaus bremsen. Während eine Autofahrerin noch rechtzeitig stoppen konnte, musste der Autofahrer hinter ihr rechts auf einen Grünstreifen ausweichen. Ein 37-Jähriger hinter den beiden Fahrzeugen habe die Situation vermutlich zu spät erkannt, berichtete die Polizei.

Mann stirbt an Unfallstelle

Der 37-Jährige streifte mit seinem Wagen die beiden vor ihm liegenden Fahrzeuge, geriet durch eine Drehung in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb an der Unfallstelle. Die Insassen der übrigen drei Fahrzeuge wurden verletzt.

Die Bundesstraße war für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Die vier beschädigten Wagen wurden abgeschleppt, ein weiteres Auto wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.