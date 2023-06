Pedelec-Fahrer stirbt bei Unfall in Laubach

Kurzmeldung Pedelec-Fahrer stirbt bei Unfall in Laubach

Ein 79 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist nach einem Unfall in Laubach (Gießen) gestorben.

Der Mann war am Dienstag von einem Lkw erfasst worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte eine 29-Jährige mit ihrem Laster auf die B276 abbiegen und erfasste dabei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der Mann starb in der Klinik. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.