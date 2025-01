Pfefferspray in Taunussteiner Schule versprüht

In einer Schule im Taunussteiner Stadtteil Hahn (Rheingau-Taunus) haben Unbekannte am Freitag Pfefferspray in einem Flur versprüht.

Eine Schülerin wurde leicht verletzt, weitere Kinder klagten über Reizungen, wie die Polizei mitteilte. Warum das Pfefferspray versprüht wurde, ist noch unklar. Die Fahndung läuft.