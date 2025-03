Bei einem Polizeieinsatz in Darmstadt ist ein 61 Jahre alter Mann getötet worden. Laut Polizei hatte er die Einsatzkräfte durch das Fenster seiner Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht. Die Beamten zückten daraufhin selbst ihre Waffen.

Bei einem Polizeieinsatz in der Kölner Straße in Darmstadt ist am Dienstagmorgen ein 61 Jahre alter Mann getötet worden. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mit der Polizei am Mittag mitteilte, hatte eine Polizeistreife den Sozialdienst zur Wohnung des Mannes begleitet.

Der Bewohner habe die Beamten jedoch nicht in seine Wohnung gelassen. Durch ein geöffnetes Fenster soll der 61-Jährige dann eine Schusswaffe gezeigt "und möglicherweise auch verwendet haben", hieß es in der Mitteilung.

Hintergründe noch unbekannt

Daraufhin hätten die Polizeibeamten geschossen. Der Mann sei noch vor Ort verstorben. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, ist nicht bekannt.

Weitere Details zum Hintergrund des Polizeieinsatzes nannten die Ermittlungsbehörden nicht. Der genaue Ablauf des Geschehens und die Hintergründe werden demnach aktuell ermittellt. Die Zuständigkeit dafür liegt beim Hessichen Landeskriminalamt.

Die Polizeikräfte und die Mitarbeiterin des Sozialdienstes seien unverletzt geblieben.