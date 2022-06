Die Polizei hat am Freitag bei einem 27 Jahre alten Autofahrer in Rüsselsheim eine Tasche mit fünf Kilo Marihuana gefunden.

Der Mann war zunächst davongefahren und mit der Tasche zu Fuß weiter geflohen,wie die Beamten am Montag mitteilten. In seiner Wohnung entdeckten sie weitere zwölf Kilo Marihuana und 1,6 Kilo Haschisch. Ein Richter ordnete am Samstag Untersuchungshaft an.