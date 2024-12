Polizei findet Verdächtigen schwer verletzt in Haus

Die Polizei hat am Donnerstag einen 61-Jährigen schwer verletzt in seinem Haus in Heusenstamm (Offenbach) gefunden.

Dort sollte er eigentlich festgenommen werden. Er soll zuvor in Neu-Isenburg-Gravenbruch (Offenbach) aus einem fahrenden Auto geschossen haben. Die Schüsse galten nach ersten Ermittlungen einer ihm bekannten Frau, die unverletzt blieb. In seiner Wohnung fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Verletzungen brachte er sich den Angaben zufolge vermutlich selbst bei.