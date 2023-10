Die Polizei hat nach Gaststättenkontrollen mehrere Verfahren in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) eingeleitet.

In einem Lokal stellten die Kontrolleure über 16 Kilo unversteuerten Tabak sicher, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In zwei Betrieben wurden über 300 E- Zigaretten ohne entsprechendes Steuerzeichen entdeckt. In anderen Lokalen wurden 16 Glücksspielautomaten kassiert.