Polizei nimmt Randalierer in Limburg fest

Ein Betrunkener in Limburg hat am Samstagabend erst Jugendliche in einem Einkaufszentrum mit einem Taschenmesser bedroht und dann die herbeigerufenen Polizisten beleidigt.

Veröffentlicht am 13.01.25 um 16:58 Uhr









Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen zwei Strafanzeigen zu.