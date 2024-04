Mutmaßliche Bankräuber in Neu-Isenburg gefasst

Kurzmeldung Mutmaßliche Bankräuber in Neu-Isenburg gefasst

Zwei mutmaßliche Bankräuber sind am Montag kurz nach der Tat in Neu-Isenburg (Offenbach) gefasst worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte einer der Männer die Bank am Nachmittag betreten und eine vierstellige Summe Bargeld von einer Bankangestellten erbeutet. Wenig später nahm die Polizei die beiden Verdächtigen, einen 36- und einen 37-Jährigen, in Tatortnähe fest.