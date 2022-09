Ein 15-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Lorsch (Bergstraße) mit einer Spielzeugpistole einen Polizeieinsatz am Marktplatz ausgelöst.

Gegen 15.30 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil er eine Person mit Pistole, Schutzweste und Tarnhose gesehen hatte. Die alarmierten Beamten griffen den Jugendlichen auf und fanden die Spielzeugwaffe. Der Junge wurde auf die Wache gebracht und seinen Eltern übergeben.