Erfolg für Haus des Jugendrechts in Hanau

Gut ein halbes Jahr nach der Eröffnung des bislang jüngsten Hauses des Jugendrechts in Hessen in Hanau haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag eine positive Bilanz zur gemeinsamen Arbeit gezogen.

Bisheriger Höhepunkt sei demnach die Aufklärung einer Serie von Raubüberfällen in den vergangenen Wochen gewesen.