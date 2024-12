Bei Razzien sind laut Polizei mehr als vier Millionen Euro an Vermögenswerten sichergestellt worden.

Es sei ein großangelegter Drogenanbau und Handel aufgedeckt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Bereits am Donnerstag waren 19 Wohn- und Geschäftsräume im Kreis Bergstraße durchsucht worden sowie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Acht Verdächtige wurden festgenommen, fünf sitzen in Untersuchungshaft. Beschlagnahmt wurden unter anderem 60.000 Euro Falschgeld, Cannabis, Kokain und ein Revolver.