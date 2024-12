Ohne Führerschein und unter Drogen - Autofahrer in Pfungstadt gestoppt

Polizisten in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) haben in der Nacht zum Mittwoch einen Autofahrer in einem mutmaßlich gestohlenen Wagen gestoppt.

Bei der Kontrolle ergaben sich nach Angaben der Beamten vom Donnerstag gleich mehrere Unstimmigkeiten. So hatte der Mann auch keinen Führerschein und soll unter Drogen gefahren sein.