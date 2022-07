Auf der A7 bei Hünfeld hat die Polizei einen Porschefahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich offenbar an einem illegalen Autorennen beteiligt hatte. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Auf einem Parkplatz an der A7 zwischen Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) und Hünfeld (Fulda) haben Polizisten am Samstag einen Porsche beschlagnahmt. Den Beamten war zuvor von anderen Verkehrsteilnehmern ein illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Autobahn in südlicher Fahrtrichtung gemeldet worden, wie sie am Sonntagmorgen mitteilten.

Nach Zeugenaussagen handelte es sich um eine Gruppe von vier hochmotorisierten Sportwagen mit norwegischen Kennzeichen, die bereits im Bereich Hamburg "durch rasante Fahrweise, überhöhte Geschwindigkeit und dichtem Auffahren aufgefallen waren".

Sicherheitsleistung angeordnet

Beamte der Autobahnpolizei Bad Hersfeld konnten einen 22 Jahre alten Fahrer in Höhe des Parkplatzes Dornbusch stoppen. Der Polizei zufolge handelt es sich bei dem Pkw um einen gelben Porsche 911 GT3 RS mit norwegischem Kennzeichen.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten beschlagnahmten das Auto nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Sicherheitsleistung "im vierstelligen Eurobereich" festgesetzt. Außerdem wurde dem Fahrer untersagt, in Zukunft in Deutschland zu fahren.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen