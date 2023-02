Ganze 88 km/h zu schnell unterwegs war ein Mann auf der A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) am Samstag.

Zivilfahnder stoppten den 47-Jährigen in einem Bereich, in dem nur 100 km/h erlaubt waren, wie die Polizei am Montag berichtete. Seinen Führerschein ist nun für drei Monate los.