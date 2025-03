61-Jähriger aus Darmstadt starb an Schuss in Oberkörper

Nach einem Polizeieinsatz in Darmstadt, bei dem ein 61-Jähriger erschossen wurde, ermittelt das Landeskriminalamt zu den Hintergründen. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zum Tathergang und der Todesursache des Mannes.

Nachdem ein 61 Jahre alter Mann bei einem Polizeieinsatz am Dienstagmorgen in Darmstadt getötet wurde, laufen die Ermittlungen. Einer Obduktion zufolge starb der Mann an einem Schuss in den Oberkörper. Das teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag auf hr-Nachfrage mit.

Ob der Schuss in der Situation nötig war, sei hingegen noch unklar. Die Polizeistreife hatte den Sozialdienst zur Wohnung des 61-Jährigen begleitet, um eine gerichtliche Betreuung durchzusetzen. Doch die Situation eskalierte. Der Bewohner ließ die Beamten nicht in seine Wohnung und richtete aus einem offenen Erdgeschossfenster eine Waffe auf sie.

Mit Schreckschusswaffe auf Polizisten gezielt

Inzwischen ist klar, dass es sich dabei um eine Schreckschusspistole handelte. Laut Staatsanwaltschaft schoss der 61-Jährige damit in Richtung der Polizei und des Sozialdienstes. Daraufhin hätten die Beamten den Mann erschossen. Polizei und Sozialdienst blieben unverletzt.

Der Besitz einer Schreckschusspistole ist laut Gesetz ab 18 Jahren erlaubt. Auf andere Personen schießen darf man damit nicht.