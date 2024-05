Polizist in Kassel mit Flasche verletzt

Vor einem Lokal in Kassel ist in der Nacht zum Sonntag ein Polizist von einer geworfenen Flasche am Kopf verletzt worden.

Der 35-Jährige kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Streife war auf eine Schlägerei zwischen mehreren Personen aufmerksam geworden. Gegen zwei Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.